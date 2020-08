Cdm, via libera al decreto agosto. Norme anti-Covid fino al 7 settembre

(credits: Giuseppe Conte Fb)

Il Governo Conte ha varato il provvedimento volto a sostenere i settori e le categorie di lavoratori più colpiti dalla pandemia. Dal rifinanziamento della cassa integrazione alle misure per il Sud, ecco cosa prevede.

La riforma del Csm garantisce "criteri oggettivi e meritocratici di assegnazione degli incarichi"."Questo decreto è reso possibile anche dall'intervento e dalla collaborazione preziosa del Parlamento che ha approvato lo scostamento. Sono convinto che deputati e senatori potranno poi migliorare queste misure ancora di più".In Cdm. Per il lavoro c'è"Abbiamo anche anticipato la misura del cashback, già programmata con la legge di Bilancio. Non l'abbiamo potuta realizzare per la pandemia, adesso la attiviamo dal 1 dicembre 2020. Abbiamo stanziato nuove risorse per potenziare questo strumento: vogliamo sostenere consumi e pagamenti elettronici premiamo i cittadini che potranno recuperare una parte di quanto spendono e potranno usufruire di un bonus fino a 2mila euro".Non dividiamo l'Italia in due e offriamo un aiuto per la ripresa per le aree più svantaggiate per la ripresa dell'Italia intera". "Sono particolarmente orgoglioso delle misure per il Sud e non solo perché sono figlio del Sud: poniamo le basi per un processo di reindustrializzazione dell'intero Sud".. Capisco i giovani che hanno desiderio di movide ma bisogna muoversi in modo responsabile. In gioco c'è la salute dei vostri cari"., nel nuovo dpcm, ha sostenuto Conte dopo il via libera del Cdm al decreto agosto a proposito delle nuove regole anti-Covid. Nel nuovo dpcm anti Covid -c'è la "proroga delle misure precauzionali minime:Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera e delle fiere".Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi. Siamo stati il primo paese occidentale colpito dal virus ma siamo usciti dalla crisi più acuta prima degli altri. Il tasso dell'Italia per contagi è tra i più bassi dell'Unione europea - ha spiegato ancora il premier -. Riceviamo attestati da tutto il mondo ma è merito di voi cittadini perché è col vostro comportamento responsabile che otteniamo risultati".ha continuato il presidente del Consiglio -,. Si passa dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per tredici mensilità".Con il decreto agostocontinuiamo a sostenere cittadini, imprese e lavoratori anche perché gli ultimi dati Istat certificano che la ripresa dei consumi a giugno c'è stata, sostenuta anche dalle misure perseguite fin qui dal governo"., fermo restando che non sono particolarmente esperto di come la politica passata affrontava alcuni passaggi", ha detto infine il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, sottolineando come il governo sia impegnato sui vari dossier, dal dl agosto al Recovery fund.