Ferragosto: fuori casa per 27,4 mln di italiani

Sono 27,4 milioni gli italiani che hanno trascorso il ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita e lasciarsi alle spalle le preoccupazioni legate alla pandemia. E’ quanto emerge dal bilancio stilato dalladal quale si evidenzia che grandi protagonisti della giornata sono stati picnic e grigliate ma non è mancato chi ha scelto di trascorrere l’appuntamento in agriturismo o al ristorante, nonostante le misure di precauzione imposte dall’emergenza coronavirus.Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, per chi ha trascorso la giornata fuori le mete più gettonate a pari merito sono state la campagna e la spiaggia davanti alla montagna, ma ha fatto segnare buoni risultati anche l’agriturismo, scelto da circa 400mila.Una cospicua fetta di cittadini –– ha poi preferito passare il ferragosto all’insegna della convivialità a casa di parenti ed amici. Ferragosto all’insegna del tutto riposo, invece per 10,6 milioni di italiani che hanno trascorso la giornata tra le mura domestiche, mentre per altri 8,1 milioni è stata una giornata come tutte le altre, in diversi casi passata anche al lavoro, soprattutto per recuperare il tempo perso con il lockdown e garantire i servizi nelle località turistiche, dagli alberghi ai ristoranti. Praticamente azzerate, invece, a causa delle misure sul distanziamento sociale, le presenze a manifestazioni pubbliche.Il weekend di Ferragosto –– resta il momento clou delle vacanze degli italiani che anche nell’anno del coronavirus hanno scelto il mese estivo per eccellenza, anche per attendere un miglioramento della situazione sanitaria. Sono, infatti, 21,1 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto nell’estate 2020, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè.L’Italia quest’anno è di gran lunga la destinazione preferita che –– è scelta come meta dal 93% rispetto all’86% dello scorso anno. Un incremento significativo che non compensa però il crollo delle presenze straniere nei mesi di giugno e di luglio. Se la spiaggia – aggiunge Coldiretti – resta la meta preferita, cresce il turismo di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città.La maggioranza degli italiani in viaggio –– ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma tra le preferenze si segnalano nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell’offerta ma anche all’ottimo rapporto tra prezzi/qualità con la scelta che avviene sempre più di frequente attraverso siti come www.campagnamica.it.