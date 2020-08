Ferragosto tra i due mari e le isole Cheradi

TARANTO - Il tramonto, tre ore di escursione alla scoperta delle Isole Cheradi e poi una sosta per ammirare il Ponte Girevole, il Ponte di Pietra e il Ponte Punta Penna dal mare; degustazione dei migliori prodotti agroalimentari pugliesi e musica dal vivo fino a serata inoltrata.Sono gli ingredienti del Ferragosto targato Due Mari Winefest, il più grande evento enogastronomico della città di Taranto, organizzato in collaborazione con la Jonian Dolphin Conservation e il Comune di Taranto.Sabato 15 agosto, a partire dalle 19.30, i partecipanti si imbarcheranno dal Molo Sant’Eligio sui catamarani della Jonian Dolphin per vivere un’esperienza suggestiva che conta, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere un territorio ricco di eccellenze, bellezze naturali e storia.Main sponsor wine dell’evento è Cantine San Marzano, che farà degustare alcuni dei suoi vini abbinandoli ai piatti del Ristorante La Fattoria, all’ormai celebre e pluripremiato Formaggio Don Carlo di InMasseria e ai taralli artigianali di Bontà pugliese.“Ferragosto tra i due mari e le isole” – questo il nome della serata – sarà l’occasione per far ri-scoprire o far scoprire a tarantini e turisti la Taranto che merita di essere raccontata.A coronare il percorso, infine, ci sarà la musica dal vivo di Abanìco Acoustic Duo: le note del Pop Soul internazionale e gli arrangiamenti per chitarra acustica e loop station con un repertorio vasto ed accattivante che abbraccia gran parte della musica pop e soul dagli anni 80 fino ad oggi, faranno da cornice ad una serata che si prospetta emozionante.