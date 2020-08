L'omicidio Scazzi diventa serie tv

In occasione dei 10 anni dall'omicidio ad Avetrana, in provincia di Taranto, della giovane Sarah Scazzi, all'epoca dei fatti quindicenne, Matteo Rovere ha deciso di produrre una serie tv ed un documentario per la Groenlandia, ispirandosi dal libro 'Sarah - La ragazza di Avetrana'. La serie tv avrà la regia di Pippo Mezzapesa, mentre il documentario sarà curato da Christian Letruria.Entrambi i progetti hanno lo scopo di raccontare i fatti accaduti il 26 agosto 2010, in cui Sarah perse la vita ed il corpo ritrovato dopo 42 giorni di ricerche. Al momento le imputate per omicidio sono Cosima Serrano e Sabrina Misseri, rispettivamente zia e cugina della vittima che, nonostante si professino innocenti, sono state condannate all'ergastolo.