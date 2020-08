Gli espositori pubblicitari più adatti per le attività lavorative

L’esposizione dei prodotti o di una semplice campagna pubblicitaria richiede grande attenzione: proprio per questo è importante munirsi degli strumenti ideali.

Strategie per esporre bene i propri prodotti

mostrare al pubblico una novità del proprio marchio oppure il lancio di una campagna promozionale o, ancora, il rilancio di un prodotto in un determinato periodo dell’anno. Ad ogni modo, è necessario Non sempre si ha ben in mente la strategia da adottare perdel proprio marchio oppure il lancio di una campagna promozionale o, ancora, il rilancio di un prodotto in un determinato periodo dell’anno. Ad ogni modo, è necessario esporre correttamente per essere ben visibili , perché solo in questa maniera i clienti potranno apprezzare ed acquistare un prodotto piuttosto che un servizio. Quindi, prima di acquistare qualunque espositore per pubblicizzare qualcosa, sarà necessario individuare l’angolo da prendere in considerazione per la promozione: il bancone piuttosto che un angolo del negozio o, perché no, anche un espositore pendente, potranno aiutarvi in questa circostanza. Naturalmente, sarà fondamentale selezionare un prodotto di qualità che possa garantire un’esposizione chiara, ma che soprattutto sia realizzato con materiali di ottima caratura. D’altronde, non sarebbe una bella pubblicità ritrovarsi con un espositore rotto davanti agli occhi del proprio cliente!

Come sfruttare gli espositori da banco

Un modo intelligente per sfruttare il bancone di vendita è sicuramente l’espositore da banco: ne esistono veramente di tantissimi modelli, ideali per aiutarvi nella vostra attività. Ad esempio, potrete disporre sul vostro banco quello ideale all’esposizione di brochure per il lancio di un nuovo prodotto all’interno della vostra farmacia. In alternativa, invece, avrete anche la possibilità di acquistare gli espositori da tavolo, in cui mettere dei piccoli menù con i gelati del mese che i clienti possono ordinare direttamente dal tavolino del vostro bar. In alternativa, potrete sistemare questa tipologia di espositore anche vicino all’ingresso o alla cassa, così da sistemare le brochure ideali agli ordini take away: in questo modo, i vostri clienti saranno invogliati nell’ordinare anche quando sono a casa! Per chi, invece, è alla ricerca di qualcosa di leggermente diverso, suggeriamo l’acquisto di una piccola teca da banco: con questa soluzione potrete esporre un oggetto che avete in vendita nel vostro negozio e che richiede maggiore attenzione, poiché non può essere maneggiato così da tutti. In questo modo, peraltro, i clienti che verranno a pagare qualcosa che hanno acquistato dal vostro negozio, saranno attirati proprio dalla pubblicità che state effettuando sul vostro bancone e, con molta probabilità, potranno prendere un depliant o chiedervi informazioni più approfondite sull’articolo.

I migliori espositori da terra