Ancora pole Mercedes in queste qualifiche del sesto Gp stagionale, in Spagna a Montmelò. A partire davanti a tutti è il 'solito' Hamilton seguito dal compagno Bottas. In seconda fila ci sarà la Red Bull di Verstappen, 'accompagnato' dalla Racing Point di Perez. Male le Ferrari, precipitate al 9° posto con Leclerc e 11° Vettel, eliminato già nelle Q2.