Indennità Covid, ASL: "Già corrisposto ad agosto il 50% come titolo di acconto"

BARI - In merito all'indennità Covid da attribuire agli operatori sanitari, la ASL di Bari ha comunicato alle organizzazioni sindacali che nella busta paga di agosto è stato corrisposto come mero titolo di acconto il 50 per cento della indennità, rispetto ai turni effettivamente svolti e sulla base della valorizzazione della fascia attribuita alla macrostruttura/UU.OO.

La distinzione in fasce è stata concordata in un incontro congiunto del 3 agosto con le OOSS della dirigenza e del comparto, seppur nelle diversità di vedute delle singole organizzazioni sindacali, seguendo l’indirizzo delle modalità previste dalla Regione.

L’erogazione ha interessato 5081 dipendenti del personale del comparto e 1502 dipendenti per un totale di 6583 persone, in servizio tra il 15 marzo e il 15 maggio.

Se in alcuni casi ci sono stati eventuali errori nell'attribuzione dell’acconto, le posizioni saranno sanate nella prossima busta paga di settembre, laddove l’azienda dovesse riscontrare eventuali imprecisioni.