Inter, Antonio Conte firma per altri due anni con la società nerazzurra

Antonio Conte fa marcia indietro dopo le dichiarazioni al termine di Atalanta-Inter di Serie A e resta all’Inter per i prossimi due anni. Il tecnico salentino ha dichiarato:”Ho un progetto di tre anni con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinchè sia un progetto vincente”. Conte ha un contratto con l’Inter fino al 2022 ed è uscito allo scoperto dopo che non c’è stato l’incontro con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti per l’Europa League.Tutti i dirigenti dell’Inter tra i quali Antonello Zanetti e Ausilio, si sono presentati al Centro Suning per fare i tamponi Covid previsti dal protocollo sanitario dell’Uefa ma non hanno incontrato Conte. L’Inter deve giocare mercoledì 5 Agosto in Germania contro gli spagnoli del Getafe in gara unica per gli ottavi di finale di Europa League. Probabilmente il confronto tra Zanetti Ausilio e Marotta e Antonio Conte si svolgerà qualche giorno dopo questa partita. Il tecnico salentino si è incontrato col presidente dell’Inter Steven Zhang in un clima perfetto di cordialità e collaborazione.