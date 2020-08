Tennis: a Palermo vincono Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto

Nel primo turno del torneo di tennis donne WTA di Palermo Sara Errani ha vinto 7-5 1-6 6-4 con la rumena Sorana Chirstea. Elisabetta Cocciaretto ha vinto 7-6 6-3 contro la slovena Polona Hercog. Martina Trevisan è stata eliminata 7-6 6-1 dall’ altra slovena Kaja Juvan. La croata Donna Vekic ha superato 6-1 6-2 l’olandese Arantxa Rus. La tedesca Laura Siegemund ha sconfitto 6-3 6-4 la rumena Irina Begu.La bielorussa Aljaxsandra Sasnovich ha vinto 7-5 7-6 contro la spagnola Lara Arruabarrena. L’argentina Nadia Podoroska ha prevalso 2-6 6-4 6-3 sulla francese Oceane Dodin. La svizzera Belinda Bencic si è rifiutata di giocare in un torneo a squadre in Svizzera contro l’altra svizzera Leonie Kung perché non convinta delle sue buone condizioni fisiche dopo che la Kung aveva partecipato nei giorni scorsi alle qualificazioni per il torneo di Palermo.