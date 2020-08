Ager, Laricchia: “Delibera Arera di ottobre 2019, ma task force istituita in campagna elettorale”

LECCE - “In periodo di campagna elettorale fioccano concorsi, internalizzazioni e task force per non scontentare nessuno. E’ del 26 agosto la Determina del direttore generale Grandaliano finalizza all’urgente costituzione di una task force dell’Ager che costerà ai pugliesi ‘soli’ 300mila euro. Lo afferma la candidata presidente del M5S e della lista civica Puglia Futura alla Regione Puglia Antonella Laricchia, che aggiunge: ''Sappiamo che la finalità è quella di adempiere a un provvedimento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che incarica gli enti territorialmente competenti di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario predisposto dai gestori del servizio di gestione dei rifiuti, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio; ma quella delibera dell’ARERA risale a ottobre 2019.

Due sono le considerazioni che ci sorgono spontanee: perché l’Ager deve andare a cercare queste figure professionali e non le ha già al suo interno? E come mai la task force è stata costituita solo ora alla fine della legislatura? L’ennesima dimostrazione del fallimento dell’Agenzia regionale che avrebbe dovuto gestire e rendere più efficiente il ciclo dei rifiuti, ma si è trasformata nell’ennesimo carrozzone inutile di Emiliano, mentre in Puglia manca ancora una pianificazione efficiente degli impianti e, soprattutto in estate, continuiamo ad essere in emergenza”.