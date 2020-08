Lecce, 'Vito Fazzi'. Trevisi (M5S): “Codici verdi e accessi concentrati nel nosocomio leccese a rischio congestionamento”

LECCE - “Una situazione al limite della capacità di gestione e che, se non vengono presi subito provvedimenti, rischia di diventare esplosiva. Sono tante le segnalazioni che riceviamo sulle condizioni in cui i medici dell’ospedale di Lecce, Vito Fazzi si trovano a dover lavorare negli ultimi giorni”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelledopo le segnalazioni da parte di medici e pazienti sul gran numero di accessi al nosocomio leccese, di gran lunga superiori rispetto agli ospedali di tutta la provincia salentina.“In particolare -i codici verdi trattati al Vito Fazzi sono molti di più rispetto a qualunque ospedale della provincia, da Gallipoli a Casarano, con un conseguente sovraccarico di lavoro per gli operatori e i medici e un generale rallentamento delle procedure. Dalle segnalazioni, infatti, risulta che la maggior parte delle ambulanze della provincia arriva a Lecce anche per i casi meno gravi che non richiedono assistenza specialistica e che potrebbero essere trattati nei presidi territoriali. Inoltre, una generale carenza di personale, che abbiamo denunciato tante volte, rende il trattamento dei pazienti più complesso. A questo si aggiunge che molti medici sono stati trasferiti al Dea, soprattutto i più esperti, per far fronte alle esigenze dei presunti pazienti Covid che vengono portati al Pronto Soccorso di Lecce da tutta la provincia, creando un sovraffollamento del Pronto Soccorso e un gravoso carico di lavoro per infermieri e medici. Non è possibile che solo il personale del Vito Fazzi si faccia carico delle emergenze sanitarie di tutta la provincia di Lecce, personale già fortemente provato dall’emergenza dei mesi scorsi e al quale non è neanche stato adeguatamente riconosciuto il lavoro fatto finora. Da temposegnaliamo la necessità di implementare il personale del Vito Fazzi, in particolar modo in questo periodo in cui il Salento, meta di turismo, deve poter far fronte a una richiesta maggiore di assistenza sanitaria. Ma purtroppo queste sono le conseguenze, sotto gli occhi di tutti, di un piano di riordino fallimentare che ha tagliato i presidi territoriali, accentrando tutti i servizi nei grandi ospedali con un sovraccarico di lavoro e un rallentamento dei tempi”.