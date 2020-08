Malena: la diva a luci rosse alla conduzione di Bergamosex

MILANO - L'affascinante Malena, astro italiano dell'intrattenimento per adulti e volto noto al pubblico della TV, ha scelto le pagine di Men On Wheels, per decantare le lodi del sesso orale. Nel testo, autografo e pubblicato oggi dalla nuova testata lifestyle del gruppo AM Network, l'ex naufraga dei reality ed ex membro dell'assemblea nazionale del PD, declama la propria personale passione per tale pratica sessuale: «Per me saperlo fare bene è appagante, eccitante e molto potente».

L'attrice di Gioia del Colle (BA) è stata scoperta 4 anni fa dal noto regista, attore e produttore di film per adulti Rocco Siffredi, che l'ha scelta come musa e star prediletta nei propri lungometraggi. Milena Mastromarino, in arte Malena, questo weekend è attesa in Lombardia, nell'inedita veste di conduttrice di Bergamosex: esposizione lombarda a luci rosse, che si svolge all'aperto da venerdì 28 a domenica 30 agosto, in edizione contingentata nel rispetto delle normative e del distanziamento sociale, presso l'area allestita all'esterno del locale notturno Bolgia di Osio Sotto (BG).