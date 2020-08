Maltempo: allerta arancione emessa per le prossime 32 ore

BARI - Sul sito del Comune di Bari è stato pubblicato il Bollettino che riporta l'allerta meteo emesso dal Centro Funzionale decentrato della Regione Puglia in data odierna alle ore 12:37, per le prossime 32 ore, con particolare riferimento alla previsione di Allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali.Si raccomanda alla popolazione di adottare ogni misura utile alla prevenzione del rischio collegato ad improvvisi allagamenti, in particolare evitando, in caso di forte pioggia, di impegnare zone sottoposte al livello stradale.