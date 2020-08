Mercatino del Gusto 2020, stasera a Maglie il taglio del nastro con Emiliano e Fitto

MAGLIE (LE) - Mercatino del Gusto 2020, stasera alle 20.30 il taglio del nastro, in piazza Aldo Moro a Maglie, alla presenza degli organizzatori Michele Bruno, Giacomo Mojoli, Salvatore Santese, del presidente della Regione Michele Emiliano, dell’eurodeputato Raffaele Fitto, dell’assessore regionale all’Industria turistica e culturale Loredana Capone, del sindaco di Maglie Ernesto Toma, dell’assessore comunale alla Cultura Deborah Fusetti.Domani, con la seconda giornata della ventunesima edizione dell’appuntamento più buono di Puglia, si entra invece nel vivo della rassegna, quest’anno in versione ridotta (senza bancarelle) e con ingressi contingentati per rispettare le disposizioni anti Covid-19.Si potranno degustare le specialità dell’enogastronomia pugliese già a partire dal tramonto, ovvero alle 19.30, con gli spazi dedicati al Cibo di strada e alla Birra artigianale (piazza Frantoio Ipogeo e cortile interno di Palazzo De Marco, ingresso contingentato), all’Angolo del Caffè (piazza Aldo Moro, cortile interno di Palazzo De Marco, ingresso contingentato), alla Piazzetta del Gelato (piazzetta Caduti di via Fani), e a seguire alla Piazza del Vino (piazza Aldo Moro, ore 20-24; ingresso contingentato, ticket e degustazione a 10 euro), al Mercatino del Gusto Off (nel centro storico dalle 21 in poi, in collaborazione con il ristorante “Bel Ami”; per info e prenotazioni 0836.312930).Momento clou della serata sarà il “Gusto Lab”: Tony Augello condurrà “Sfida in punta di coltello. Il piacere della carne, ma non solo… “, con Giacomo Mojoli, Michele Polignieri, Michele Varvara, macellaio-ricercatore dell’Alta Murgia, Giuseppe Santoro, produttore della Valle d’Itria, Michele Sabatino, responsabile del presidio della vacca podolica e della capra garganica (Liceo Capece, ore 21.30, ingresso contingentato prenotando dalle 9.30 alle 17 al 380.1931680). Lucrezia Argentiero, per Il Salotto Letterario, presenterà invece il libro di Omar Di Monopoli “Nella perfida terra di Dio”; letture a cura dell’attrice Sandra Caraglia(via Roma, ore 21.30; ingresso contingentato su prenotazione al numero 380.1931680 dalle 9.30 alle 17).