Napoli-Lazio 3-1: scintille nel finale, Immobile eguaglia Higuain

(credits: SSC Napoli)





- Il Napoli chiude la stagione con una vittoria battendo la Lazio 3-1 grazie alle reti di Fabian, Insigne e Politano. Di Ciro Immobile, invece, la rete dei biancocelesti con l'attaccante della Lazio che raggiunge così quota 36 gol in campionato eguagliando il primato di Gonzalo Higuain. Il Napoli, così, in vista dell'impegno di Champions League contro il Barcellona, può sorridere, anche se solo a metà a causa dell'infortunio di Insigne.Al San Paolo, a sbloccare il risultato è il Napoli che trova il gol con Fabian. La Lazio trova il pareggio con Immobile, ma nella ripresa gli uomini di Gattuso trovano prima la rete del 2-1 con Insigne che trasforma un calcio di rigore guadagnato da Mertens per un fallo di Parolo. A chiudere definitivamente il match, poi, è Politano. La Lazio, così, perde e chiude al quarto posto.Il finale di gara è stato a dir poco infuocato per una rissa sfiorata tra Inzaghi e Gattuso e poi tra un membro della panchina biancoceleste e lo stesso allenatore del Napoli.