Palermo, picchia la madre per gelosia: denunciato 14enne

PALERMO - Era geloso dei suoi fratelli, di 12 e 3 anni, così ha deciso di inveire contro la madre picchiandola e minacciandola. Per questo un 14enne è stato denunciato dai carabinieri di Vizzini, a Palermo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'ultima lite perché la donna non voleva comprargli il motorino. La madre, dopo i ripetuti atteggiamenti violenti del figlio, ha chiamato il 112. Il ragazzino è stato affidato a una comunità.