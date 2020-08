Radionorba Battiti Live, tutto pronto per il gran finale

L’anno speciale, l’anno del diciottesimo compleanno di Battiti sta per concludersi. Manca solo una puntata, il tradizionale gran finale. La quinta puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live andrà in onda domani, domenica 23 agosto, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Lunedì 24 agosto, invece, andrà in onda su Italia 1, sempre alle 21, la quarta puntata dello show, che poi sarà disponibile on demand anche su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.Sul main stage di Otranto saliranno come sempre grandissimi artisti italiani e giovani talenti, i cantanti più forti di questa estate, abbracciando ogni genere musicale: ci saranno Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta.Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Fedez dalla bellissima piazzetta Carducci, nel cuore di Lecce, Nek, davanti alla scalinata virgiliana che si affaccia sul porto di Brindisi e Le Vibrazioni, a due passi dal ponte girevole di Taranto. Una bella cartolina per il Grande Salento, con i suoi tre capoluoghi a fare da scenografia alle esibizioni on the road di grandi artisti.Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Porto Cesareo.Anche quest’anno il Radionorba Vodafone Battiti Live, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, all’insegna della campagna “Puglia, Riparti dalla Meraviglia”, è affiancato da brand italiani ed internazionali di primissimo piano a partire dal title sponsor Vodafone e, inoltre, da Carta Wow, Grana Padano, Gruppo Caffo 1915, Expert, Rilastil e Massigen, Supermercati Dok e Famila, Acqua Amata. Hair Sponsor ufficiale: Matrix e Redken, make up stylist Cesvim Academy.