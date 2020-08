Perche' sarà Trump a vincere a novembre

Momenti di vanita'? No, soltanto accostamento a certe verita' che non tutti avevano apprezzato. Anche il povero cronista ha diritto a qualche "bravo", di tanto in tanto. Come il primo bravo per avere accennato e messo in risalto la precisione del dr.Fauci che il maledetto virus sarebbe tornato per la seconda volta .Mi dissero che sognavo... Come l'unico a dire ai lettori italiani che ci sono tentativi da parte di nemici di eliminare Trump. Ieri abbiamo visto una "prova".Ora voglio dire, a costo di far incazzare democratici, che i republicani vinceranno le elezioni di novembre. Come posso dirlo? Perchè, mentre i repubblicani dormono tranquillmente (si fa per dire), i democratici cercano disperatamente di allampicarsi sugli specchi, pur sapendo che il loro programma non e' ben visto dalla maggioranza degli americani. Loro, i democratici, vogliono aumentare le tasse, togliere fino all'osso tutto quanto appartiene a chi ha quattro soldi in banca, parlano bene del virus cinese, spaccano vetrine e portoni, bruciano come matti tutto quanto amato dal popolo.Vincerebbe in Italia un partito che detesta l'Italia e vuole vederla in ginocchio? Ecco perche' metto il mento in fuori pronto a ricevere cazzotti: le elezioni presidenziali saranno appannaggio dei repubblicani.bennymanocchia3@gmail.com