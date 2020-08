Piccoli campioni crescono, Greco al Lecce

Lo teneva sott’occhio da parecchio tempo l’US Lecce. Osservava i suoi dribbling quando era nella scuola calcio “Salentina soccer” di Taviano (Lecce), con cui ha appena vinto il campionato regionale categoria 2011.E anche nei tornei ovunque è andato, Michele Greco si è sempre portato a casa la coppa del miglior giocatore: a Napoli, Bari, Foggia, Brindisi, Tricase, ecc.Michele è un allievo di mister Giuseppe Scorrano, che lo ha “allevato” sin da piccolo trasmettendogli il senso del gioco, della posizione, ma anche della disciplina che ogni campione deve possedere.Un talento naturale, Michele Greco: già a tre anni col il pallone faceva meraviglie, sbalordiva tutti. Ora la news sta facendo il giro della rete: dalla prossima stagione agonistica 2020-2021 indosserà la maglia delle giovanili del Lecce.Uno step che riempie di gioia e di speranza Taviano, la sua famiglia, il paese natale del padre, Montesardo, in particolare nonna Donata Torsello, che tanti sacrifici ha fatto per crescere quattro figli (Salvatore è l’ultimo) e che è orgogliosa del nipotino.Michele è nato a Taviano il 2 gennaio del 2011. E’ figlio di Salvatore e Consuelo Portaccio, che lavorano con abnegazione nel settore della sanità (ospedale di Gallipoli, lei è anestesista). Gioca con la maglia numero 7, da centrocampista avanzato. Da anticipatario, a settembre frequenterà la quinta elementare.Durante il lockdown, quando era difficile andare ai campetti, Michele giocava in casa palleggiando con un rotolo di carta igienica. Sorride papà Salvatore: “Non si stanca mai, gli devi chiedere per favore di smettere…”.I Greco hanno una figlia di 19 anni, Anna Vittoria, brava studentessa al primo anno di Giurisprudenza all’Università del Salento e un altro bambino, Raffaele, di 7 anni che, manco a dirlo, anche lui è un talento in erba, e promette bene: gioca in attacco e ha un incredibile fiuto del gol: segue le orme del fratello maggiore. Chissà, tra qualche anno anche per lui si apriranno le porte delle squadre blasonate. Intanto gioca e cresce e a settembre, anche lui da anticipatario, frequenterà la terza elementare.In attesa di vedere anche Michele sulle platee del calcio professionistico: la sua avventura è appena cominciata… E sono in tanti già a gridare: forza Greco! Oltre che “Forza Lecce!” per un immediato ritorno in seria A dei colori giallorossi dopo la conferma di mister Fabio Liverani.