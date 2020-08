Pumi in cartapesta all'asta: il Carnevale di Putignano per il sociale

BARI - In questi giorni d’estate hanno meravigliato i putignanesi e i tanti visitatori della città di Farinella. Sintesi perfetta di artigianato, creatività, maestria e fantasia. Sono i pumi in cartapesta, in mostra a Putignano nella sede della FondazioneLAB (via Roma angolo via Matteotti), che da oggi possono essere acquistati attraverso una procedura d’asta.

È l’idea della Fondazione Carnevale di Putignano che, attraverso questa azione, risponde alle numerose richieste di acquisto pervenute e, al contempo, strizza l’occhio al sociale. Il ricavato dell’asta sarà infatti destinato alla sovvenzione di progetti di utilità sociale.

I pumi oggetto dell’asta rappresentano in pieno l’artigianato pugliese ma reinterpretato in chiave carnascialesca. Realizzati secondo la tecnica della cartapesta putignanese, e non in ceramica come la tradizione vuole, e decorati dai Maestri Cartapestai, dagli artigiani creativi e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti e Design, sono delle vere e proprie opere d’arte. Originali elementi di arredo e decoro.

L’asta che assegnerà il singolo pumo a ciascun maggiore offerente si concluderà il 13 settembre. La base d’Asta è stabilita in 40,00 euro per i Pumi di formato piccolo e in 80,00 euro per i Pumi di formato grande. Le offerte devono essere di importo almeno pari al prezzo base d’asta, ogni rilancio deve prevedere l’aumento di 5,00 euro sull’offerta precedente. L’offerente interessato può proporre la propria offerta comunicandola direttamente al personale addetto presente all’interno di FondazioneLAB.

Il regolamento completo è consultabile sul sito web del Carnevale di Putignano (www.carnevalediputignano.it)