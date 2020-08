Quanto è importante oggi effettuare una comunicazione pubblicitaria efficace

Manifesti e locandine che restano impressi nella nostra memoria

Come funziona una campagna pubblicitaria d’effetto





Considerare la comunicazione come una vera e propria forma d’arte non è certo un concetto così lontano dalla realtà circostante. Basta in effetti aguzzare la vista e fare un giro per la propria città alla caccia di manifesti pubblicitari per capire come la comunicazione visiva abbia un impatto sociale di rilievo a livello sociale e di decoro urbano. Un concetto nato in Francia durante la second metà dell’Ottocento, durante la seconda rivoluzione industriale, ma che si afferma in maniera più netta durante il secolo successivo, prima in Europa, poi in America e che oggi possiamo ammirare in ogni posto, dall’Australia alla Cina, dalla Corea del Sud al Giappone.Manifesti pubblicitari e locandine fanno parte della nostra esperienza visiva, proprio come le rèclame che colpiscono il nostro inconscio, basato su una certa alchimia di suoni, colori, forme e strutture. Si pensi ad esempio a come il costruttivismo, movimento d’avanguardia del secolo scorso, basato su una netta e precisa concezione figurativa volta a esaltare la tecnologia e la meccanica industriale, abbia influenzato il mondo della grafica e di conseguenza anche quello della cartellonistica, della pubblicità e della comunicazione più efficace e di impatto. Per capire lo studio e il lavoro che sta dietro una locandina evento non è necessario iscriversi a un corso di design o di grafica, ma è innegabile come si proceda attraverso concetti elaborati e uno studio dei colori, dei contenuti che si vanno a trattare e del target potenziale del pubblico, inteso come bacino di utenza per un particolare tipo di evento da promuovere.Le campagne pubblicitarie d’effetto che hanno fatto scuole ci insegnano che è necessario colpire il pubblico a livello emotivo, inconscio, dove però il gioco di colori, di forme e di font, ha un ruolo fondamentale. Pensiamo ad esempio a come la Apple sia stata in grado di creare una vera e propria filosofia di marketing, grazie alle intuizioni e al genio creativo di Steve Jobs, il quale dava lo stesso tipo di importanza alla forma e al contenuto. La forma in buona sostanza è il contenuto, regola d’oro che vale per il marketing rivolto a un pubblico specifico, per un detto prodotto che andiamo a promuovere e a sponsorizzare. Colori e forme possono di fatto veicolare un messaggio e dare una precisa identità a uno specifico brand, aspetti che cambiano la percezione degli utenti e che possono quindi fare la fortuna di un evento, di un corso di formazione o di qualsiasi altro prodotto. Quando però parliamo di un preciso evento, la call è ancora più importante, visto che bisogna spingere le persone a partecipare, a dare adesione e perché no, a essere disposte a pagare per assistere a una particolare serata, sia che si tratti di musica, sia per ogni altro genere di evento.