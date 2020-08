Europa League: Lukaku ed Eriksen regalano i quarti all'Inter

(credits: Inter Fb)

Riprende l'Europa League "formato post-covid" e l'Inter rompe il ghiaccio con la vittoria. Il suo cammino nella competizione europea prosegue in Germania. A Gelsenchircken contro il Getafe il 2-0 di Lukaku ed Eriksen è secco. Dopo una fase iniziale in cui gli spagnoli creano problemi ad Handanovic l'Inter prende le misure proprio come l'attaccante che di potenza e precisione infila il diagonale vincente. Con il vantaggio gli uomini di Conte dominano il campo, Lautaro può raddoppiare.Nel secondo tempo i nerazzurri calano e subiscono alcune scorribande del Getafe che potrebbe pareggiare i conti dal dischetto (decretato dal var per fallo di mano di Godin) ma Molina calcia fuori. Dopo Barella e D'Ambrosio possono mettere in cassaforte il risultato, ma tocca ad Eriksen raddoppiare. Negli ultimi dieci minuti di gara il danese mette l'accento con un tiro dopo uno svarione difensivo dei castigliani. I quarti di Europa League aspettano l'Inter.