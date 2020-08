Regionali: Franca Giannotti si candida con FdI a sostegno di Fitto

BARI - “Dopo un serio e costruttivo confronto con Franca Giannotti- sia relativamente all’esperienza amministrativa di questi ultimi anni a Maglie, sia rispetto alle prospettive politiche regionali, abbiamo convenuto sulla opportunità di una sua candidatura per il rinnovo del Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia. Ringrazio l’amica Franca sia per la sua disponibilità ad essere al mio fianco e sia, nonostante non manchino criticità e punti di vista differenti a livello locale, per il suo senso di responsabilità che dimostra con questa scelta “.“Ho accettato la proposta di Raffaele perché credo nel suo progetto ed in quello di fratelli d’Italia e del Centrodestra per un profondo cambiamento del governo della nostra regionee dare il massimo per raggiungere questo risultato".