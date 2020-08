Regionali, Laricchia: “Emiliano in caduta libera, la sua richiesta di voto disgiunto al M5s è il suo canto del cigno”

BARI - “Emiliano è in caduta libera, la sua richiesta di voto disgiunto al M5S è il canto del cigno di un disperato. Sa benissimo che da presidente sarei il collegamento con le politiche nazionali che serve al nostro territorio per promuovere la Puglia. Non può esserlo lui, artefice dei disastri che mi candido a risolvere, che non a caso è in caduta libera". Così in una nota la candidata presidente del M5S e della lista civica Puglia Futura alla Regione Puglia"Fitto - prosegue Laricchia - già dice che i soldi del Recovery Fund devono andare al nord, Emiliano ai tavoli romani dove si decideva il futuro della Regione non si è mai presentato. Io fino a ieri ho incontrato gli olivicoltori con il Sottosegretario L’Abbate che sta risolvendo i problemi di accesso al credito delle imprese agricole, alle quali da mesi presentiamo i bandi nazionali (primo insediamento ISMEA, subentro o ampliamento, ecc) che offrono un’alternativa al disastro del PSR. Anche disastri come la sanità e i Consorzi di Bonifica ce li trasciniamo dall’epoca di Fitto, ed Emiliano si è mosso in perfetta continuità. La Puglia dev’essere salvata da Fitto e da Emiliano. Liberiamola, riprendiamola e restituiamola ai cittadini”, conclude Laricchia.