Bari, proseguono le “Arene culturali”: il programma degli appuntamenti

BARI - L’estate della cultura a Bari continua anche a settembre. Dopo il successo del cartellone di agosto con i tanti appuntamenti di Arene Culturali, Bari Piano Festival e Bif&St, svolti in totale sicurezza, proseguono gli eventi gratuiti programmati in tutti i quartieri della città dall’assessorato comunale alle Culture.“I baresi hanno risposto con entusiasmo e intelligenza all’offerta di eventi e spettacoli che si stanno svolgendo in queste settimane. Siamo ben consapevoli del delicato momento che stiamo attraversando, in cui tutti siamo chiamati al rispetto delle precauzioni legate al contrasto della diffusione del Covid, ma sappiamo anche che dobbiamo imparare a convivere con il virus senza rinunciare a vivere. Per questo stiamo sperimentando, insieme a tutti gli attori culturali e ai soggetti istituzionali coinvolti, nuovi protocolli di organizzazione e gestione degli eventi che stanno ottenendo una buona risposta sul territorio grazie alla collaborazione e alla consapevolezza di tanti cittadini. Sono migliaia, infatti, le persone che in queste settimane hanno voluto partecipare agli appuntamenti culturali, grandi e piccoli, diffusi in tutta la città, rispettando le regole godendo del piacere di ritrovarsi insieme per condividere un momento di bellezza. Sarà così, quindi, anche per il prossimo mese, settembre, quando Bari sarà ancora palcoscenico di tante attività, a partire da oggi, con un calendario fitto di eventi ideati per rispondere ai gusti di ogni tipo di pubblico”.Questa settimana la programmazione spazia dall’inedito extra Locus a Bari, con i due concerti tra elettronica e indie di Katy Fusco ed Any Other, alla mostra fotografica di Pietro Percoco a cura di Phest presso il Parco Archeologico di San Pietro; dal programma di laboratori e concerti di musica popolare dei Radicanto a Japigia, al jazz di Vince Abbracciante, Gaetano Partipilo e Giuseppe Bassi a Carbonara; dalle letture di Shakespeare affidate a Nunzia Antonino con la musica di Vince Abbracciante agli spettacoli di Gianni Ciardo e Anonima G.R.Il primo appuntamento di settembre è stasera con il paesologo Franco Arminio all’Arena Airiciclotteri.Il programma completo del calendario di Arene Culturali, che proseguirà fino al 30 settembre, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link Lunedì 31 agostoore 19.00Arena Airiciclotteri - Santa Farapresentazione del libro “La cura dello sguardo-nuova farmacia poetica” di e con Franco ArminioMercoledì 2 settembreore 19.00Arena Airiciclotteri - Santa Fara“Giornalismo criminale” azioni e pensieri di Alberto SelvaggiGiovedì 3 settembreore 19.00Arena Airiciclotteri - Santa FaraOverture musicale “Fantastici anni ‘60” con Tavole magichea seguire “Da domani mi alzo tardi”: romanzi aneddoti e cinema incontro con Anna Pavignano, Dante Marmone e Tiziana SchiavarelliGiovedì 3 settembreore 21.00Cortile del Redentore - Libertà“Capaci di cambiare” Concerti di musica e poesiaVince Abbracciante, fisarmonica – letture di Nunzia AntoninoVenerdì 4 settembreore 19.00Arena Airiciclotteri - Santa Fara“Lucaned(i)ario” immagini e pensieri di Michele Cecereore 20.00Orto Domingo - Poggiofranco“Comici si diventa” spettacolo teatrale di Gianni Ciardoore 20.30Parco Archeologico di San Pietro - BarivecchiaExtra LocusMostra fotografica di Piero Percoco “Religioni e miti” a cura di Phestconcerto di Kety Fuscoore 20.30Anfiteatro della Pace Mongolfiera - Japigia“La Bbedda Chembagnì” spettacolo teatrale dell’Anonima G.R.Sabato 5 settembreore 19.00Anfiteatro della Pace Mongolfiera - Japigiaworkshop di percussioni a cura di Francesco De Palmaa seguire concerto dei Radicantoore 20.30Parco Archeologico di San Pietro - BarivecchiaExtra LocusMostra fotografica di Piero Percoco “Religioni e miti” a cura di Phestconcerto di Any OtherDomenica 6 settembreore 21.00Pratolagemma -CarbonaraConcerto jazz Vince Abbracciante, Fabio Accardi, Aldo Di Caterino, Giuseppe Bassi, Gaetano Partipilo.