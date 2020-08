Serie B, Play Off: lo Spezia supera in casa il Chievo Verona e vola in finale

FRANCESCO LOIACONO - Lo Spezia supera in casa per 3-0 il Chievo Verona e si qualifica per la finale dei Play Off di Serie B. Già al secondo minuto, arriva il gol di Galabinov su cross di Bartolomei. Nel secondo tempo, la squadra dei liguri raddoppia con un gol firmato da Maggiore con un sinistro dall’interno dell’area di rigore. I veronesi ci credono e al 93’ arriva un rigore di Leverbe. Nulla da fare però, i liguri si qualificano per la finale e affronteranno la vincente tra Pordenone e Frosinone.

SPEZIA-CHIEVO 3-1

FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale (80' Ramos); Bartolomei, Ricci, Maggiore (67' Mora); Gyasi (80' Di Gaudio), Nzola, Galabinov (77' Ragusa). All. Italiano

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito (46' Garritano), Obi (77' Grubac), Segre (59' Zuelli); Vignato (59' Morsay), Djordjevic (77' Ongenda), Ceter. All. Aglietti.