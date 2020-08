SSC Bari, Auteri nuovo allenatore

- Gaetano Auteri sarà il nuovo allenatore del Bari. La coniugazione al futuro, imposta dal crisma dell'ufficialità successivo alla firma di un "biennale", scaccia ugualmente l'incertezza sulla scelta del successore di Vincenzo Vivarini. Dopo l'addio di Matteo Scala e l'arrivo di Giancarlo Romairone alla direzione sportiva della SSC Bari (anch'egli ha firmato fino al 2022), si completano quei tasselli fondamentali per puntare alla promozione in B. Di essa, Auteri è uno specialista, avendola conquistata con la Nocerina al termine della Serie C 2010-2011.