L’ucraina Dayana Yastremska ha battuto 6-2 6-4 la francese Oceane Dodin. Tra gli uomini dal 17 Agosto parteciperanno al torneo di Vogau in Austria Andrea Pellegrino Riccardo Bonadio, Fabrizio Ornago Gianluigi Quinzi Francesco Forti e Riccardo Balzerani. Il greco Nick Kyrgios non giocherà i tornei di Agosto Settembre Ottobre Novembre e Dicembre perché è molto preoccupato per la situazione del Covid 19 in Europa e nel Mondo.





Negli ottavi di finale del torneo di tennis donne WTA di Palermo Camila Giorgi ha vinto 3-6 6-2 6-4 contro la slovena Kaja Juvan. L’estone Anett Kontaveit ha superato 3-6 6-2 6-2 la tedesca Laura Siegemund. La croata Petra Martic ha sconfitto 5-7 6-4 6-2 la russa Liudmila Samsonova.