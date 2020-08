Tennis: a Palermo ok Martina Trevisan, la Di Giuseppe eliminata dalla spagnola Lara Arruabarrena

Nel secondo turno delle qualificazioni del torneo di tennis donne WTA di Palermo Martina Trevisan ha vinto 6-2 6-0 contro la ceca Varvara Gracheva. Eliminata Martina Di Giuseppe 6-2 6-3 dalla spagnola Lara Arruabarrena. Nel primo turno Martina Di Giuseppe ha superato 0-6 6-2 6-4 la francese Chloe Paquet. La bielorussa Alaxsandra Sasnovich ha superato la ceca Tereza Martincova per il ritiro per l’infortunio della Martincova dopo avere vinto 6-3 il primo set.L’americana Serena Williams donerà più di 4 milioni di mascherine alle scuole americane per il Covid 19. Saranno distribuite a più di 115mila scuole. L’ex tennista argentina Gabriela Sabatini si sta attivando attraverso l’iniziativa umanitaria “Seamos Uno”, Siamo Uno, per distribuire alle persone più fragili dei quartieri di Buenos Aires in Argentina borse con generi di prima necessità tra cui cibo, prodotti sanitari e medicine generiche.