Taranto: la società ha acquistato l'argentino Alfageme e il senegalese Ibrahima

In Serie D il Taranto ha acquistato l’attaccante argentino Luis Alfageme del 1984 dall’Avellino. Ha firmato fino a Giugno 2021. Ingaggiato anche il centrocampista senegalese di 22 anni Ibrahima Ba dall’Acireale. Contattato il difensore Michele Murolo della Carrarese. Trattativa con il Foggia per il terzino Ciro Cipolletta. Interesse per il mediano Antonio Guastamacchia del Savoia.Il direttore sportivo del Taranto Francesco Montervino potrebbe avviare una trattativa con la Turris per il centrocampista Domenico Aliperta. Interesse per l’attaccante Vittorio Esposito della Vastese e per l’esterno ivoriano Adam Ouattara dell’Acireale. Il presidente del Taranto Massimo Giove e Montervino cercheranno di allestire una squadra molto competitiva. L’obiettivo della società jonica rossoblu pugliese è cercare di poter essere in corsa verso la promozione in Lega Pro.