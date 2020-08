Tezenis, un'estate super fashion con il nuovo 'Tulle'

La parola d’ordine in fatto di bra per l’estate 2020 è “TULLE”. Tezenis realizza un balconcino in tulle per un effetto second skin. Il design è essenziale, un reggiseno con ferretto dalla forma triangolare con profili tono su tono per valorizzare la trasparenza.La palette comprende i colori passe-partout come il nero e il nude, ma Tezenis non rinuncia alla sua anima pop ed ecco che il modello in tulle si colora di acquamarina, magenta e pompelmo.