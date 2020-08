Valentina Rizzi, da corista di Mondo Marcio al nuovo singolo 'Mentiras'

S'intitola 'Mentiras' ed è il nuovo singolo della talentuosa cantautrice Valentina Rizzi, un brano alle sonorità latin-pop che la riconferma come una delle proposte più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, mettendo in luce non soltanto la sua vocalità raffinata e facilmente riconoscibile, ma anche la sua maturità nella scrittura e la sua versatilità, che le permette di adattarsi facilmente a stili e generi differenti.''Mentiras per me è uno sfogo dopo l'ennesima delusione , ma allo stesso tempo una rivalsa -''E' una persona meravigliosa - ci confessa - lavorare con lui è stato di grande impatto con i grandi palchi che regalano sempre un'emozione indescrivibile''.Insegnante di canto e autrice ed interprete, Valentina, dopo la pubblicazione del suo primo EP “Ferro E Magnete”, torna con un pezzo estivo e dal sapore agrodolce: delusione e desiderio di rivalsa sono infatti le due anime che danno vita a “Mentiras”, una duplicità che ben rispecchia lo stato d’animo provato quando si incontra una persona che gioca con i sentimenti altrui, in quel tipo di relazione illusoria basata solo su frivole parole, inganni e false promesse.Con grinta, umiltà e determinazione Valentina Rizzi è riuscita, nel corso degli anni, a ritagliarsi uno spazio nel complesso e variegato universo musicale, grazie anche alla sua partecipazione al concerto evento “Rock in 1000” (2018, sotto la direzione del Maestro Beppe Vessicchio) ed all’affiancamento a Mondo Marcio, in qualità di corista ufficiale, durante il “Rap God Tour”, la tournée europea che lo scorso anno ha toccato le principali città del Vecchio Continente, fino ad approdare nelle più prestigiose location italiane, con moltissime tappe sold out.Nei prossimi giorni sarà disponibile anche il videoclip ufficiale di 'Mentiras' diretto da Mattia e Massimo Miolli.