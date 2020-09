Bari, Arene culturali: sabato e domenica vinili e live animano il teatro Kismet con Family & Friends

- Inserito nel programma delle Arene Culturali promosso e sostenuto dall’assessorato comunale alle Culture e organizzato da L’Alternativa Events in collaborazione con BUG e RKO, sabato 19 e domenica 20 settembre al Teatro Kismet Opera si terrà “Family & Friends”, una due giorni di concerti, dj set, spazio vinile, radio show, live painting, dj lab, animazione per bambini dedicata alla “grande famiglia” di appassionati di musica.Tutti gli appuntamenti in programma sono a ingresso libero, con limitati nel rispetto delle norme anti-covid.Prenotazioni su https://www.facebook.com/events/921968674955517/?post_id=925876387898079&view=permalink&fbclid=IwAR3WS4ysh6MQc2BFX_iuCAsPca4ieVxPf4Rf6h8BBemEkXlFWrTSkUjLVQMFAMILY & FRIENDS· Sabato 19 settembre (apertura ore 10:00)Concertiore 21:00 - BOB CILLO & MAFIA TRUNKore 22:00 - THE BIG SKA SWINDLEDj setore 20:00-00:00, prima e dopo i liveCLOUD DANKO & VITO SANTAMATO· Domenica 20 settembre (apertura ore 10:00)Concertiore 21:00 - MAGPIESore 22:00 - WALTER CELIDj setore 20:00-00:00, prima e dopo i liveMR BOGO & CARLO CHICCOIn entrambe le giornate sarà possibile partecipare alle altre attività previste dal programma:Spazio VinileSabato ore 10.00- 18.30, domenica: 10.00- 18.30Appassionati e collezionisti di tutta Italia si ritrovano per mostrare, scambiare, cercare i dischi dei più svariati generi musicali.Dal pop al rock, dal jazz al soul, dal funk alla musica classica: se siete alla ricerca del disco mancante nella vostra collezione, qui lo troverete.I dj che animeranno lo Spazio Vinile:Carlo Chicco, Donald Funk, Enzo Pietanza, Francesco Caiaffa, Giuan Petruzzelli, Jamano, K-ant, Kiace, Miss Cecca, Mr. Bogo, Paraguaj, Piero Rossiello, U.Nico, Vincenzo Altini, Vito Keedoman, Vodka The Duck.Radio Show con RKOsabato e domenica live dallo studio nel foyer del teatro Kismet su www.rkonair.comRKO Diretta StreamingInterviste, contributi musicali, racconti: Family & Friends raccontato in diretta dagli speaker di RKO, con Paola Pagone, Tommi Bonvino e Carlo Chicco.Live paintingsabato dalle ore 20:00Massimo Pasca, uno dei più attivi live painter italiani, ha dipinto per collezionisti privati, istituzioni, centri sociali, cineclub, teatri, musicisti e per la moda. I suoi disegni sono finiti su maglie, borse e copertine di dischi, libri e manifesti.Dj Labsabato ore 10.00, domenica ore 16:00I giradischi ti hanno sempre affascinato? Hai voglia di proporre la musica che preferisci? Vuoi scoprire cosa si cela dietro una consolle? Partecipa al dj lab con i dj di RKO!Il laboratorio, condotto dai dj di RKO è a numero chiuso, per partecipare è necessario inviare una mail a info@rkonair.com oppure Wapp al numero 3516776164 e attendere conferma.Laboratorio per bambiniore 10.30-13.00 (fino ad esaurimento posti)ore 14.00-18.00 (fino ad esaurimento posti)ore 20.00-23.00 (solo su prenotazione abbinando la richiesta alla normale prenotazione per serata)Attività ludiche per bambini con animatori e giocolieri che trasporteranno i più piccoli in un fantastico mondo colorato.