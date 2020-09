Bari, avvio dell’anno educativo negli asili nido e nelle scuole d’infanzia comunali: i documenti utili per le famiglie degli alunni

BARI - In vista dell’avvio dell’anno educativo 2020-21 nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali, la ripartizione PEGL rende noto che sono disponibili sul sito istituzionale del Comune una serie di documenti utili alle famiglie degli alunni iscritti.In particolare il primo giorno di scuola gli alunni dovranno portare con sé il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione debitamente compilati e firmati a cura dei genitori (o da chi ne fa le veci), mentre è opportuno che le famiglie prendano visione del disciplinare del servizio di interesse (Scuola d’infanzia o Asilo nido) che contiene anche informazioni utili sulla gestione delle attività educative nel rispetto delle attuali prescrizioni anti-Covid.Tra i documenti disponibili c’è anche l’informativa privacy, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in attuazione delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19, e il documento contenente le linee guida adottate per la ripresa delle attività educative e didattiche nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali.In queste ore le famiglie degli alunni iscritti riceveranno gli stessi documenti via mail affinché possano prenderne visione e compilare il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione.