Bari: gli ultimi appuntamenti del cartellone delle arene culturali

BARI - Si conclude mercoledì prossimo, 30 settembre, il cartellone delle Arene Culturali promosse dall’assessorato comunale alle Culture in tutta la città per valorizzare il protagonismo degli operatori culturali e conferire nuovi significati ai luoghi attraverso la cultura.

Tra gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni gli incontri/spettacolo di Gianni Ciardo e gli spettacoli e i laboratori “Pagine in scena” a cura di Granteatrino Casa di Pulcinella, che propone la trasposizione teatrale delle storie più belle di Nicoletta Costa, Simona Frasca ed Emanuele Luzzati per grandi e piccini. Il 30 settembre, al Redentore, l’inaugurazione della mostra fotografica “Sulle tracce di Antigone”, punto di arrivo di un percorso laboratoriale sulle “Parole e sassi” a cura di Caterina Valente, concluderà idealmente il cartellone.

Di seguito gli appuntamenti in programma:





Giovedì 24 settembre





Orto Domingo

ore 20.00

Incontro con Gianni Ciardo “Comici si Diventa”





Venerdì 25 settembre





Granteatrino Arena della Vittoria

ore 19.00

Spettacolo “La strega Teodora e il draghetto”*





Orto Domingo

ore 20.00

Incontro con Gianni Ciardo “Comici si Nasce”





Sabato 26 settembre





Granteatrino Arena della Vittoria

ore 19.00

Spettacolo “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari”*





Arena Ariciclotteri

ore 20.00

Spettacolo di Gianni Ciardo “mhe'”





Domenica 27 settembre

Granteatrino Arena della Vittoria

ore 19.00

Spettacolo “Pulcinella”*

Arena Ariciclotteri

ore 20.00

Presentazione del libro di Gianni Ciardo “Verosimile”





Giardino Frammenti di Luce, viale Einaudi 2/B

ore 20.00

Incontro-presentazione del libro: “L’Eternità è ora. Luana: la vita, gli scritti, la voce”





Mercoledì 30 settembre

Cortile Istituto Salesiano Redentore

ore 18:00

Inaugurazione Mostra fotografica “Sulle tracce di Antigone” a cura dell'architetto Massimo Romanazzi

* Tutti gli spettacoli saranno preceduti da laboratori artistici rivolti ai più piccoli, con inizio alle ore 17.00