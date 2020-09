Basket: l'Armani Milano supera 75-68 la Virtus Bologna in finale e vince la Supercoppa

L’Armani Milano ha vinto la Supercoppa di basket maschile. I lombardi hanno superato 75-68 in finale a Bologna la Virtus Bologna. Primo quarto, Punter 6-2 per i lombardi. Di nuovo Punter, 11-5. Hines, 13-7. Tarczewsky, 17-10. Delaney, 19-12. Punter, Milano si impone 21-16. Secondo quarto, Delaney 24-18 Armani. Hines, 28-20. Tripla di Moraschini, 36-26. Datome, 39-27. Rodriguez, 45-31. Milano prevale di nuovo 45-33. Terzo quarto, Punter 49-37 per i lombardi allenati da Ettore Messina.

Hines, 51-42. Datome, 53-45. Milano trionfa 53-51. Quarto quarto, Punter 58-51 Armani. Hines, 59-55. Datome, 61-55. Tarczewsky allunga 63-58. Tripla di Datome, 67-60. Alibegovic tiene in partita la Virtus Bologna, ma 69-65 Armani. Rodriguez, 72-65 per la squadra di Ettore Messina. Di nuovo Rodriguez, Milano vince questo quarto, tutta la partita 75-68 e la Supercoppa. Quarto successo nella loro storia per i lombardi in Supercoppa. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Datome 17 punti e Punter 14, nella Virtus Bologna Alibegovic 13 punti e Gamble 12.