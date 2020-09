Calcio: il Foggia acquista il difensore Vincenzo Guarino

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha acquistato il difensore Vincenzo Guarino di 25 anni dalla Torres. Vicino l’arrivo del centrocampista Biagio Morrone 20 anni dalla Lazio. Interesse per l’attaccante Alessandro Tascini svincolato dalla Pro Sesto e per la punta Jacopo Cernigoi della Salernitana. Contatti per il centravanti Giuseppe Fella che potrebbe arrivare in prestito dalla Salernitana dopo che i campani lo hanno ingaggiato dal Monopoli.

Trattativa con il difensore Gabriele Germinio svincolato dal Picerno. Interesse per l’attaccante Luigi Calemme che non è stato confermato dal Nardò e per la punta Filippo D’Andrea dell’Atletico Fiuggi. Trattativa col Monopoli per il trequartista Alessio Tuttisanti. Contatti con il centrocampista francese Mady Abonckelet svincolato dal Bisceglie. Interesse per il centrocampista italo-albanese Mateo Likaxhiu della Sanremese e per il trequartista Gaetano Vitale del Sorrento.