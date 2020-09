Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 96-95 con la Dinamo Sassari in Supercoppa

Nella quarta giornata del girone D della Supercoppa di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 96-95 a Olbia contro la Dinamo Sassari. Primo quarto, Harrison 4-2 per i pugliesi. Perkins, 9-5. Tripla di Zanelli, 15-9. Spissu impatta per i sardi, 15-15. Ancora Spissu, 21-17 Sassari. Burnell, la Dinamo Sassari si impone 28-25. Secondo quarto, Kruslin 33-30 per i sardi. Gaspardo, Brindisi raggiunge la parità, 35-35. Kruslin,40-38 Sassari. Spissu, 48-43. Pusica, la Dinamo prevale 57-46. Terzo quarto, Bilan 61-46 Sassari. Spissu,63-56. Pusica, i sardi trionfano 77-70.Quarto quarto, Kruslin 82-72 Dinamo. Pusica,85-77. Bilan, 87-84. Di nuovo Bilan, 91-88. Visconti impatta per i pugliesi allenati da Frank Vitucci,93-93. Krubally, l’Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 96-95 tutta la partita. Successo meritato per la squadra pugliese. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Brindisi Harrison 21 punti e Krubally 16. Nella Dinamo Sassari Spissu 22 punti e Bilan 18. Nell’altra partita del girone D il Pesaro ha vinto 89-56 a Olbia contro la Virtus Roma. Nella quinta giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà sabato 12 Settembre a Olbia contro il Pesaro.