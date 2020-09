Internalizzazioni Asl Ta, Borraccino: "Finalmente ci siamo! lunedì 14 settembre la firma dei contratti con Sanitaservice"

BARI - "Finalmente ci siamo! come anticipato nei giorni scorsi, lunedì prossimo, 14 settembre, alle ore 15.30, presso il teatro fusco di Taranto, ci sarà la sottoscrizione dei contratti con la sanitaservice per i circa duecento lavoratori del cup e dei servizi informatici della Asl di Taranto, che avranno decorrenza dal 1° ottobre". Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Mino Borraccino."Dopo anni di lavoro durissimo e di grande impegno - prosegue Borraccino -, siamo soddisfatti ed emozionati nel comunicare il raggiungimento di un obiettivo strategico e fondamentale per il sottoscritto e per tutto il governo regionale, al fine di restituire dignità e certezze a tanti lavoratori che, ora, potranno mettersi alle spalle anni di precarietà e instabilità occupazionale, per guardare al futuro con più fiducia e serenità. Lunedì prossimo, infatti, la firma sui quei contratti avrà una duplice valenza: da un lato segnerà il completamento tangibile di un lungo percorso politico e amministrativo iniziato almeno due anni fa e che ha visto un passaggio fondamentale con la modifica delle linee guida sulle internalizzazioni approvata in giunta regionale nel novembre 2019; ma, da un altro punto di vista, la firma di questi contratti avrà anche un significato simbolico molto forte perché dimostrerà in maniera tangibile (e a dispetto dei detrattori e denigratori di professione) l'impegno del governo regionale guidato dal presidente Michele Emiliano per assicurare maggiori diritti, più ampie tutele e migliori condizioni economiche ai lavoratori che, in ambiti diversi, garantiscono il funzionamento del nostro sistema sanitario regionale"."La soddisfazione è grande per il raggiungimento di questo traguardo ma l'obiettivo, ora, è proseguire sulla stessa strada nei prossimi mesi con l'internalizzazione dei lavoratori impegnati in altri importanti servizi in tutte le asl della Puglia. La strada ormai è tracciata, occorre solo perseguirla fino in fondo. E noi, con la fiducia dei cittadini, lo faremo", conclude Borraccino.