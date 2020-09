Calcio: il Lecce acquista Paganini e Zuta

Il Lecce ha acquistato il centrocampista Luca Paganini del 1993, svincolato dal Frosinone. Ingaggiato il terzino sinistro svedese Leonard Zuta del 1992 dall’Hacken. Interessa l’attaccante Tutino del Napoli. Ceduto il centrocampista bulgaro Tsonev al Levski Sofia. Vanno via da Lecce l’attaccante lituano Dubickas e l’esterno Gallo, tutti e due al Gubbio. Potrebbe essere ceduto un portiere o Vigorito o Gabriel.In questo caso il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino dovrà ingaggiare un nuovo portiere. Il regista Mancosu e la punta Falco dovrebbero restare al Lecce. Il centrocampista Petriccione ha richieste da squadre di Serie A e B, ma dovrebbe rimanere in Salento. E’ stato effettuato il sorteggio del tabellone della Coppa Italia. Il Lecce esordirà nel secondo turno mercoledì 30 Settembre in casa. I salentini affronteranno la squadra che riuscirà a vincere l’incontro tra la Feralpi Salò e il Pineto. La partita tra i lombardi e gli abruzzesi si giocherà il 23 Settembre nel primo turno.