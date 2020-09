Cristiano Ronaldo segna 101 gol col Portogallo

Cristiano Ronaldo ha ottenuto un traguardo molto importante. Il calciatore con le due reti realizzate a Solna alla “Friends Arena” nella partita fuori casa contro la Svezia in Nations League ha segnato 101 gol col Portogallo. I lusitani hanno vinto 2-0 in trasferta con la Svezia. Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol di destro su punizione al 45’ del primo tempo e il secondo gol al 27’ del secondo tempo con un tiro da fuori area.Ronaldo inoltre ha segnato col Portogallo a 41 Nazionali diverse, in particolare ha realizzato 7 reti sia alla Svezia che alla Lituania. L’attaccante della Juventus è rientrato nel Portogallo dopo essere stato assente nella partita vinta 4-1 dai lusitani in casa con la Croazia, per l’infezione al piede. Cr7 è guarito ed è stato determinante nel Portogallo. Il Portogallo è detentore della Nations League che ha vinto nel 2019.