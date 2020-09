Calciomercato: il Lecce ha acquistato il difensore Claud Adjapong

(Credits - OFFICIAL LECCE CALCIO)





FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato il difensore del 1998 Claud Adjapong in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 Milioni di Euro dal Sassuolo. Interesse per l’attaccante attaccante Pablo Rodriguez del Real Madrid e per il difensore Kastriot Dermaku del Parma. Contatti col difensore Gabriele Corbo del Bologna per il quale è in corsa anche l’Ascoli. Sono stati confermati il terzino Biagio Meccariello e il centrocampista Marco Calderoni.

Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sta cercando sul calcio mercato un forte attaccante per la panchina. Il difensore Manuel Rossettini è stato richiesto da numerose società di Serie B e dal Padova in C. Continua la preparazione in vista della gara in casa col Pordenone della prima giornata di Serie B di sabato 26 Settembre alle 14. Sono in dubbio Felici Riccardi Paganini Calderoni e Milli infortunati. Nel secondo turno di Coppa Italia il Lecce affronterà in casa mercoledì 30 Settembre la Feralpi Salò che ha vinto 1-0 in Lombardia col Pineto nel primo turno,