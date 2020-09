Calcio, Coppa Italia: il Monopoli vola al secondo turno, sconfitta per la Virtus Francavilla Fontana

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno di Coppa Italia il Monopoli ha vinto 1-0 in casa contro il Modena. Nel primo tempo i pugliesi insidiosi con Montero. Gli emiliani sfiorano il gol con Pregreffi. Nel secondo tempo la squadra di Beppe Scienza propositiva. Montero manca il bersaglio. Il Modena va vicino alla rete con Tulissi. Al 33’ il Monopoli passa in vantaggio con Paolucci, tiro di destro. Santoro sfiora il raddoppio.

Successo meritato per il Monopoli. Nel secondo turno mercoledì 30 Settembre il Monopoli giocherà in trasferta contro la Reggiana. La Virtus Francavilla Fontana ha perso 2-1 a Catanzaro ed è stata eliminata. Nel primo tempo al 31’ i pugliesi passano in vantaggio con Franco su punizione. Al 31’ i calabresi pareggiano con Casoli di destro su passaggio di Corapi. Al 43’ il Catanzaro va di nuovo in gol con Carlini su rigore dato per un fallo del portiere Crispino su Di Piazza. Nel secondo tempo i calabresi vanno vicini al terzo gol con Di Piazza e con Casoli. Sconfitta immeritata per la Virtus Francavilla Fontana che ora dovrà pensare a disputare un buon campionato di Serie C.