Calciomercato: il Lecce interessato a Pobega e Bouah

Il Lecce è interessato al centrocampista Tommaso Pobega del 1999 del Milan e al terzino Devid Eugene Bouah di 19 anni della Roma. Contatti col Napoli per l’attaccante Gennaro Tutino per il quale bisogna superare la concorrenza della Salernitana. Trattativa col Genoa per l’attaccante spagnolo Raul Asencio. Il portiere Mauro Vigorito potrebbe essere ceduto alla Spal in Serie B. Il centrocampista ucraino Eugenii Shakhov ha lasciato il Lecce ed è andato a titolo definitivo all’Aek Atene in Grecia.

Il difensore colombiano Brayan Vera forse si trasferirà al Cosenza. Sembrano mancare pochi dettagli per la cessione del terzino rumeno Romario Benzar al Vitorul in Serie A della Romania. Il Lecce si sta allenando con intensità per la prima gara del campionato di B nella quale affronterà sabato 26 Settembre alle 14 in casa il Pordenone. Tutti a disposizione del tecnico Fabio Liverani tranne Felici Riccardi e Paganini infortunati. Il Lecce cercherà di vincere per iniziare subito bene la corsa verso la promozione in Serie A.