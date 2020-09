Calciomercato: l'Inter acquista il centrocampista cileno Arturo Vidal

L’ Inter ha acquistato il centrocampista cileno di 33 anni Arturo Vidal. Il calciatore ha firmato per tre anni con la società nerazzurra ed ha risolto il contratto che lo vincolava al Barcellona fino a Giugno 2021. L’Inter pagherà l’indennizzo di un milione di Euro alla società spagnola. Vidal ha lasciato il Barcellona dopo due stagioni.

Prima di firmare con l’Inter Vidal ha superato le visite mediche ed è andato ad Appiano Gentile. E’ arrivato a Milano domenica sera. All’Inter avrà l’ingaggio di 8 milioni di Euro per tre stagioni. Il cileno torna in Italia dopo che aveva giocato con la Juventus in Serie A dal 2011 al 2015. L’affare Vidal si è sbloccato in modo favorevole per l’Inter dopo che la società nerazzurra ha ceduto il difensore uruguaiano Godin al Cagliari. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha un rinforzo di grande qualità ed esperienza.