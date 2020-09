MILANO - Silvio Berlusconi -è stato ricoverato a Milano al San Raffaele per accertamenti dopo che è risultato positivo al covid.Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. É quanto si legge in una nota dello staff di Berlusconi.