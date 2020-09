Crolla il lavoro nei campi senza braccianti stranieri

(Pixabay)

ROMA - Crollo record del 7% delle ore lavorate anche in agricoltura per effetto del blocco delle frontiere a molti dei 370mila lavoratori stranieri dai quali dipende quasi ¼ dei raccolti Made in Italy. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sul mercato del lavoro divulgati dall’Istat relativi al secondo trimestre 2020. Nonostante il lockdown, nelle campagne il lavoro non si è mai fermato ma – sottolinea la Coldiretti – a pesare sui raccolti è stato il mancato arrivo di braccianti dall’estero che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese.