Di Battista: "Su reddito cittadinanza comunicazione becera. Ha aiutato famiglie in lockdown"

(Agenzia Vista) Bari, 18 settembre 2020 - "Non sopporto la comunicazione che si fa ogni volta che esce fuori qualcuno che truffa lo stato con il reddito di cittadinanza. Bisogna aumentare i controlli ma rimane una misura fondamentale che ha aiutato migliaia di famiglie in difficoltà durante il lockdown" queste le parole di Alessandro Di Battista durante la chiusura di campagna elettorale a Bari per le regionali in Puglia. / Facebook Alessandro Di Battista