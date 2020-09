Elezioni Erchie, Macina (M5S): "Bene streaming dello scrutinio per garantire trasparenza e tutela della salute"

ERCHIE - "Non posso che accogliere con grande favore la decisione del Commissario straordinario del Comune di Erchie, il viceprefetto Gerardo Quaranta, che ringrazio personalmente, di realizzare una diretta streaming durante la fase di spoglio delle schede in vista delle imminenti consultazioni elettorali. Questo provvedimento consentirà di garantire massima trasparenza nella fase di scrutinio, evitando gli eventuali assembramenti che solitamente si verificano, e assicurando la massima tutela della salute e il rispetto della normativa anti-Covid. Non assisteremo alle orde di pseudo-rappresentanti di lista accalcati che, visti i tempi, avrebbero costituito un rischio in più. Governo e Parlamento hanno lavorato tanto affinchè le elezioni del 20 e 21 settembre si svolgano in condizioni di sicurezza. Ed è un piacere constatare che anche il Commissario straordinario di Erchie stia facendo la sua parte per raggiungere questo risultato”. Così la deputata erchiolana, portavoce del MoVimento 5 Stelle a Montecitorio.