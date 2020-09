ANDRIA - Il presidente Michele Emiliano oggi, sabato 12 settembre, incontrerà sindaci e amministratori della Bat che lo sostengono in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle 18 ad Andria: 'Materia Prima' (Ex Arena Roma, Corso Cavour, 152). Concluderà l’incontro Antonio Decaro, presidente nazionale Anci e sindaco di Bari.